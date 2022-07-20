SELÇUKLU SEYİR TEPESİNDE UÇURTMA ŞENLİĞİ

Selçuklu Belediyesi’nin düzenlediği ve Konya’da yaz günlerine renk katan Uçurtma Şenliği’nin ikincisi Selçuklu’nun gözde mekanlarından bir tanesi olan Seyir Tepesi’nde düzenlendi. Seyir Tepesine gelen aileler hem açık hava ve doğa ile iç içe olurken hem de eşsiz Konya manzarası eşliğinde pikniklerini yaparak hafta sonu tatilinde streslerini attılar.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da başta çocuklar olmak üzere ailelerin de gün boyu keyifli vakit geçirdikleri etkinliğe katılarak onların sevincine ortak oldu. Çocuklarla sohbet eden, fotoğraf çekinen Başkan Pekyatırmacı onlarla birlikte uçurtma uçurdu, etkinlik alanına gelen ailelerle sohbet etti. Selçuklu Belediyesi tarafından etkinlik kapsamında çocuklar için özel aktivite alanları oluşturuldu. Gün boyu çeşitli animasyon gösterileri düzenlendi, interaktif ve şişme oyun alanlarında çocuklar gönüllerince eğlendi. Sportif aktivitelerin de yapıldığı etkinlikte çocuklar için yarışmalar düzenlendi, çocuklar sürpriz hediyelerle sevindirildi.

Etkinlikte Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı çocukların gönüllerince eğlendiği yarışmalardan bir tanesinin startını vererek dereceye girenlere ödül takdim etti.

2.’si düzenlenen ve Selçuklu Seyir Tepesi’ne gelen misafirleri eğlendiren Uçurtma Şenliği Türk Sanat Müziği konseriyle son buldu. D.DOĞAN