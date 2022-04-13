SELÇUKLU’DA EĞİTİM ALANINDA ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Selçuklu Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında İmam Hatip Okullarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi anlamında çok önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Proje daha sonra diğer okullarda da uygulamaya alınacak.

Her alanda olduğu gibi eğitim anlamında da önemli çalışmalar yürüten ve bu konuda kurumlarla iş birliği içersinde olan Selçuklu Belediyesi İmam Hatip Okullarının Fiziki Ortamlarının İyileştirilmesi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması ve Eğitim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü’nün de ortağı oldu. Projenin fikir sahibi Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olurken Selçuk Üniversitesi de projeye akademik anlamda destek vererek çalışma yürütecek.

Selçuklu Belediyesi Encümen salonunda gerçekleşen iş birliği protokol törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Metin Aksoy, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, projede yer alan akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

İmam Hatip Okullarının Fiziki Ortamlarının İyileştirilmesi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması ve Eğitim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik proje ile okullar arası imkan farklılıklarını azaltılması, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teşvik edilmesi, İç mekanların; tasarımıyla öğrencileri araştırmaya, keşfetmeye, deney yapmaya, ve düşünme kabiliyetlerini geliştirmeye yöneltecek sınıfların tasarlanması hedefleniyor.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar: “ Bu proje çok güzel bir iş birliğinin meyvesi olacak”

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar projenin ortaya çıkması ile ilgili olarak: “Bakanlığımız eğitim ortamlarının fiziki farklılıklarının giderilmesi yani okullar arasındaki fiziki farklılıkların giderilmesi ve belli bir eğitim standardına kavuşturulması, yenilenebilir enerji kullanımı, eğitim kalitesinin artırılmasıyla alakalı projeler başlatmış ve öncelikli hedef olarak bu alanları belirlemiş durumda. Bu kapsamda şu anki Bakan Yardımcımız Nazif Yılmaz Bey ilimizi ziyaretleri sırasında birkaç okulumuzu gezmişti özellikle bazı İmam Hatip okullarımızın bazılarının fiziki imkanlarını çok beğendi ve bu okullarımızın sayılarını artırmamız lazım i ve diğer okullarda da fiziki ortamların iyileştirilmesi ile ilgili bir çalışma yapılsın dedi. Biz hocalarımızla birlikte bir değerlendirme yaptık ve akabinde özellikle üniversitemizin bu alandaki deneyimlerinden de yararlanarak farklı projelerle ve inovatif fikirlerle farklı tasarımların ortaya çıkması adına üniversitemizle iş birliği yaparak bu projeye başlamanın kanaati hasıl oldu. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz kendisine bunu arz ettiğimiz zaman hemen gönüllü bir şekilde destek vereceğini ifade etti. Böylelikle bu işbirliği ile bu proje hayata geçmiş olacak inşallah” cümleleriyle bilgi verdi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy; “Halkla iç içe olan bir üniversiteyiz”

Toplumla üniversitenin iç içe olduğunu bu proje ile bir kez daha gösterdiklerini belirten Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy, “Böyle önemli bir projede paydaş olmanın mutluluğu ve onun toplumla birlikte üniversiteyle buluşma hedefine doğru ilerleyecek bir adım olması adına da önemli bir projede yer aldığımız için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum ve diğer paydaşların bu projede yer alan destekçilerine de teşekkür etmek istiyorum. Olması gereken oluyor aslında toplumun kurumlarının bir arada ortak hareket etmesi ve toplumun daha olumlu ve daha iyi yerlere gelmesi için çok önemli bir durum.

D.DOĞAN