SELÇUKLU’DA KAYIP “L”İLE İLGİLİ GİZEM SÜRÜYOR

Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası önündeki Selçuklu yazısındaki “L” harfinin nerede olduğu ile ilgili gizem devam ediyor. Perşembe günü ortadan kaybolan harf Türkiye gündemine oturdu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da konunun sosyal medyadan çok yoğun ilgi gördüğünü ve kayıp harf bulununca bilgilendirme yapacaklarını ifade etti.

Perşembe günü sabah saatlerinde Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası önündeki Selçuklu yazısında bulunan “L” nin birden ortadan kaybolması ile ilgili merak ve gizem devam ediyor. Konuyla ilgili belediye önünde açıklama yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı kayıp “L” harfi paylaşımının espirili bir dille gündem olduğunu ve kayıp harfin bulunduğu anda bilgilendirme yapacaklarını söyledi.

Kayıp harfi ile ilgili meraklarını ifade eden vatandaşlar da konuyu sosyal medya aracılığıyla yakından takip ettiklerini söylediler.

Başkan Pekyatırmacı: “ Bizim “L” Türkiye’de gündem oldu ”

Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası önünde bulunan Selçuklu yazısındaki “L” harfinin kayıp olduğu ile ilgili sosyal medya paylaşımından sonra konunun tüm Türkiye’de gündem olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Öncelikle hemşehrilerime bir açıklamada bulunmak istiyorum. Bizim “L” fazla uzağa gitmiş olamaz. Çünkü şehrin bütün çıkışlarını tuttuk. Yirmi dört saati geçti. Henüz bulamadık ama ümitliyiz. Tüm koldan aramalarımız devam ediyor. İşin esprisi bir tarafa dün sabahtan itibaren bizim “L” Türkiye’nin gündemine oturdu. Selçuklu Belediyemizin hemen önünde bulunan Selçuklu yazısının sabah yerinde olmadığını arkadaşlarımız gördüler bana ulaştırdılar bu bilgiyi. Bilgi bana ulaştıktan sonra bizim L’yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar dedim ve arkadaşlarımız bu söylemi de mizahi bir şekilde sosyal medyaya taşıdılar. Hakikaten çok büyük bir etkileşim oldu biz de bu etkileşimden dolayı mutluyuz. şehrimizdeki hatta tüm ülkemizdeki insanlarımız bize binlerce mesaj gönderdiler. Yüz binlerce paylaşım yapıldı, etkileşim alındı ve milyonlarca da görüntülemeyle bu olay gündem oldu Türkiye’de. Ben Türk insanının ne kadar büyük bir zekaya sahip olduğunu, ne kadar büyük bir mizah yeteneğine sahip olduğunu da bu paylaşım sonrasında gördüğümüzü düşünüyorum. Hakikaten çok etkileyici mesajlar alıyoruz. Çok ince mizah içeren mesajlar alıyoruz ve biz L’yi aramaya devam ediyoruz. İnşallah bulduğumuz zaman sizlerle paylaşacağım.” dedi.

H.BİLGİLİ