SELÇUKLU’DA ÖĞRETMENLER SIFIR ATIK EĞİTİMİYLE BİLİNÇLENDİ

Selçuklu Belediyesi sıfır atık bilincini toplumun tüm kesime yaymak amacıyla devam ettirdiği eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu tür çalışmalara yoğunluk veren Sıfır Atık Müdürlüğü, mahalle muhtarları ile başlayan bilgilendirme toplantılarını öğretmenler ile devam etti. Selçuklu Belediyesi Sıfır Atık Müdürü Betül Akça tarafından Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen eğitime ilk, orta ve lise düzeyinde görev alan 400 öğretmen katıldı.

Sıfır Atık eğitimi ile atık oluşumunun önlenmesi, kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması konularına dikkat çekildi. Böylelikle gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması ve öğretmenler vesilesi ile öğrenci ve velilerde sıfır atık bilincinin artırılması hedefleniyor.

Akça,“ Sıfır Atık Projesi’nin ilk hedefi israfın önlenmesi”

Selçuklu Belediyesi’nin çevre hassasiyetine dikkat çeken Sıfır Atık Müdürü Betül Akça: “Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı “Sıfır Atık” çalışmalarına büyük önem veriyor ve bu amaçla Sıfır Atık Müdürlüğü ile birlikte Kent Konseyi çatısı altında Çevre ve Sıfır Atık platformu bizzat kendileri tarafından kuruldu. Bizler de bu amaçla önce Selçuklu özelinde daha sonra da daha büyük çapta “Sıfır Atık” bilincini oluşturma adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de siz değerli öğretmenlerimizle birlikteyiz ve bu bilincin tüm okullarımızda artması adına iş birliği içerisinde olacağız.” dedi.

Sıfır Atık’ın gelecek nesillere temiz, yaşanabilir ve güzel bir dünya bırakmak için oluşturulmuş bir proje olduğunu ifade eden Akça,“ Sıfır Atık’ın ilk hedefi israfı önlemek. Son dönemde sosyal medya ve reklam faaliyetleri ile tüketimi son derece arttı. İnsanlar ihtiyacı olmadığı halde birçok ürüne para vermekte, hem kendi ekonomisine hem de aldığı ürünlerin sonrası için çevreye de dolaylı olarak bir zarar vermekte. Sıfır atıkta israfın önlenmesinin ardından doğal kaynakların verimli kullanılması ve atık miktarımızı azaltmamız gerekiyor. Mümkün oldukça elimizdeki malzemeleri tekrar tekrar kullanalım ve tekrar değerlendirelim istiyoruz. Daha sonra ise atıkları kaynağında ayrıştırmamız gerekiyor. Kaynağından ayrıştırılamayacak durumda olan atıkları son olarak çöp toplama ünitelerine bırakarak enerji kazanımı için çöp sandığına gönderebiliriz” diye konuştu.

D.DOĞAN