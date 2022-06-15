SERDAR TUNCER BEYŞEHİR VE EREĞLİ HALKI İLE BULUŞTU

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetlerinden olan Şehir Konferanslarının konuğu Şair ve TV Programcısı Serdar Tuncer oldu.
Beyşehir ve Ereğli’de ilçe halkıyla buluşan Tuncer, “Şiirli Muhabbet” konulu konferansta kendine has yorumuyla okuduğu şiirler ve anlattığı menkıbelerle ilgi gördü.
Programlara olan gösterilen büyük ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuncer, organizasyondan dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları kapsamında sevilen isimleri hem şehir merkezinde hem de ilçelerde Konyalılarla buluşturmaya devam edecek.
D.DOĞAN
GÜNDEM15 Haziran 2022
GÜNDEM15 Haziran 2022
GÜNDEM15 Haziran 2022
SPOR15 Haziran 2022
GÜNDEM15 Haziran 2022
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