Konya’nın Seydişehir ilçesinde Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Seydişehir Belediyesi emekliler lokalinde kronik hastalıklar, sağlıklı beslenme, obezite konulularında bilgiler vererek sağlık taraması yaptı. Lokalde bulunan 50 yaş üstü vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, ‘Emeklilerimizi sosyal yaşam alanlarında ziyaret ederek, sağlıklı kalmaları ve günlük beslenmeleri konusunda bilgilendirme yaptık. Sağlık taramalarını gerçekleştirdik. Yapılan sağlık taramasında, sonuçları normal olmayan emeklilerimizi sağlık kuruluşlarına yönlendirdik.’ dedi.
Konya’nın Seydişehir ilçesinde Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Seydişehir Belediyesi emekliler lokalinde kronik hastalıklar, sağlıklı beslenme, obezite konulularında bilgiler vererek sağlık taraması yaptı.
Lokalde bulunan 50 yaş üstü vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, “Emeklilerimizi sosyal yaşam alanlarında ziyaret ederek, sağlıklı kalmaları ve günlük beslenmeleri konusunda bilgilendirme yaptık. Sağlık taramalarını gerçekleştirdik. Yapılan sağlık taramasında, sonuçları normal olmayan emeklilerimizi sağlık kuruluşlarına yönlendirdik.” dedi.
EKONOMİ7 gün önce
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Seydişehir Belediyesi Emekliler Lokalinde Sağlık Taraması Yapıldı
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