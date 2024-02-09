Son dakika haberleri
Torku
Anasayfa /Konya Haber / Seydişehir Belediyesi Emekliler Lokalinde Sağlık Taraması Yapıldı
Seydişehir Belediyesi Emekliler Lokalinde Sağlık Taraması Yapıldı

Seydişehir Belediyesi Emekliler Lokalinde Sağlık Taraması Yapıldı

ABONE OL
Şubat 9, 2024 20:55
Seydişehir Belediyesi Emekliler Lokalinde Sağlık Taraması Yapıldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Seydişehir Belediyesi emekliler lokalinde kronik hastalıklar, sağlıklı beslenme, obezite konulularında bilgiler vererek sağlık taraması yaptı. Lokalde bulunan 50 yaş üstü vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, ‘Emeklilerimizi sosyal yaşam alanlarında ziyaret ederek, sağlıklı kalmaları ve günlük beslenmeleri konusunda bilgilendirme yaptık. Sağlık taramalarını gerçekleştirdik. Yapılan sağlık taramasında, sonuçları normal olmayan emeklilerimizi sağlık kuruluşlarına yönlendirdik.’ dedi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Seydişehir Belediyesi emekliler lokalinde kronik hastalıklar, sağlıklı beslenme, obezite konulularında bilgiler vererek sağlık taraması yaptı.

Lokalde bulunan 50 yaş üstü vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, “Emeklilerimizi sosyal yaşam alanlarında ziyaret ederek, sağlıklı kalmaları ve günlük beslenmeleri konusunda bilgilendirme yaptık. Sağlık taramalarını gerçekleştirdik. Yapılan sağlık taramasında, sonuçları normal olmayan emeklilerimizi sağlık kuruluşlarına yönlendirdik.” dedi.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.