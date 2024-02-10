Seydişehir’de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

Konya’nın Seydişehir ilçesinden Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. Seydişehir’deki tarihi Seyyidharun Veli Camisinde kılınan sabah namazının ardından Kur’an-ı Kerim ve salavatı şerif okundu. İlçe Müftüsü Adem Bebek tarafından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinden Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Seydişehir’deki tarihi Seyyidharun Veli Camisinde kılınan sabah namazının ardından Kur’an-ı Kerim ve salavatı şerif okundu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybedenler için İlçe Müftüsü Adem Bebek tarafından dua edildi.

Düzenlenen programın ardından sivil toplum kuruluşlarınca çeşitli ikramlarda bulunuldu.