Shift Tuşu Nedir? – Bloglarim.Com

Shift Tuşu Nedir?

Shift tuşu; bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazların içerisinde yer alan bir komut tuşudur. Farklı kombinasyonlar ile birlikte kullanıldığı takdirde çeşitli fonksiyonları gerçekleştirebilir. Shift tuşu değiştirici (modifier) sınıfında yer alır ve görevi normal harfleri büyük harfe dönüştürmektir. Ayrıca özel karakterleri yazmak için de kullanılır.

Shift Tuşu Hangisi?

Klavyelerin büyük bir kısmında iki farklı Shift tuşu bulunur. Sol tuş sol Ctrl tuşu ile Caps Lock tuşları arasında, sağ tuş ise sağ Ctrl tuşu ile Enter tuşu arasında bulunur. Genellikle sağdaki Shift tuşu daha geniştir.

Shift Tuşu Neden 2 Tane Var?

İnsanların on parmak yazabilme alışkanlıklarıyla ilişkili olarak klavyede 2 tane Shift tuşu bulunur. Sol elle yazılan harfler için sağ Shift tuşu, sağ elle yazılan harfler için ise sol Shift tuşu kullanılır.

Shift Tuşu Ne İşe Yarar?

Shift tuşu, harfleri büyük harfe dönüştürmek için kullanılır. Ayrıca özel karakterleri yazmak ve Windows işletim sistemi içerisinde farklı fonksiyonlara erişim sağlamak için de kullanılır.

Ctrl + Shift Kullanımı

Ctrl + Shift kombinasyonu, farklı kısayol tuşlarına erişim sağlar. Örneğin Ctrl + Shift + Esc ile Görev Yöneticisi uygulamasını çalıştırabilirsiniz.

Shift Tuşu ve Kullanım Alanları

Shift tuşu, Q tipi klavyelerde kullanılarak farklı sembollerin meydana getirilmesi için basılı tutulur. Ayrıca yapılan kombinasyonlar sayesinde işlemler hızlıca gerçekleştirilebilir ve fare gereksinimi azaltılır.