Son dakika haberleri
Torku
Anasayfa /Konya Haber / Siirt’te kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla Konya’ya götürüldü
Siirt’te kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla Konya’ya götürüldü

Siirt’te kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla Konya’ya götürüldü

ABONE OL
Ocak 25, 2024 04:25
Siirt’te kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla Konya’ya götürüldü
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen 40 günlük Muhammet H’ye, kalp yetmezliği tanısı konuldu. Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine bebek, Sağlık Bakanlığı tarafından kente gönderilen ambulans uçakla Konya’ya nakledildi.

Siirt’te kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla Konya’ya götürüldü.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen 40 günlük Muhammet H’ye, kalp yetmezliği tanısı konuldu.

Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Bunun üzerine bebek, Sağlık Bakanlığı tarafından kente gönderilen ambulans uçakla Konya’ya nakledildi.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.