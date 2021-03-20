Hazreti Mevlana’nın 814’üncü doğum yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivalinde konser vermek üzere Konya’ya gelen Lübnanlı ses sinema sanatçısı Jahida Wehbe Mevlana Müzesini ziyaret etti.
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CİMNASTİKTE GURURUMUZ OLAN ELİF ÇOLAK BAŞKAN ALTAY’LA BULUŞTU
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Konyaspor16 +13 30
Hatayspor16 +7 29
Başakşehir16 +8 28
Fenerbahçe16 +6 27
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Giresunspor16 +1 19
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Göztepe16 -8 14
Yeni Malatya16 -15 14
Ç. Rizespor16 -17 13
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