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Konya

HAFİF YAĞMUR

13:02

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

1984'den Beri Çumra'nın Sesi

COVİD-19 VERİLERİ 14.12.2021
BUGÜNKÜ TEST SAYISI 351.536
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 18.796
BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 171
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 23.242
UYGULANAN AŞI 121.804.033
1. DOZ ORTALAMASI %91.10
2. DOZ ORTALAMASI %82.10
1. DOZ UYGULANAN 56.544.501
2. DOZ UYGULANAN 50.961.533
3. DOZ UYGULANAN 12.684.219
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ÇUMRA BELEDİYESİ GELENEKSEL ÇATALHÖYÜK HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI
ÇUMRA BELEDİYESİ GELENEKSEL ÇATALHÖYÜK HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI
Lübnanlı Ses ve Sinema Sanatçısı Jahida Wehbe Konser İçin Konya’ya Geldi
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Lübnanlı Ses ve Sinema Sanatçısı Jahida Wehbe Konser İçin Konya’ya Geldi

Hazreti Mevlana’nın 814’üncü doğum yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivalinde konser vermek üzere Konya’ya gelen Lübnanlı ses sinema sanatçısı Jahida Wehbe Mevlana Müzesini ziyaret etti.
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Yollar’da son durumu canlı takip et!

YOL
CANLI

Ekonomi

PUAN DURUMU

O G P

  1. Trabzonspor

    16 +19 39

  2. Konyaspor

    16 +13 30

  3. Hatayspor

    16 +7 29

  4. Başakşehir

    16 +8 28

  5. Fenerbahçe

    16 +6 27
    6. Genişlet

  6. Alanyaspor

    16 +1 27

  7. Beşiktaş

    16 +2 24

  8. Adana Demir

    16 +1 23

  9. Galatasaray

    16 +1 23

  10. Sivasspor

    16 +7 22

  11. Karagümrük

    16 -2 22

  12. Antalyaspor

    16 -3 21

  13. Gaziantep FK

    16 -4 21

  14. Giresunspor

    16 +1 19

  15. Kayserispor

    16 -4 19

  16. Altay

    16 -4 18

  17. Göztepe

    16 -8 14

  18. Yeni Malatya

    16 -15 14

  19. Ç. Rizespor

    16 -17 13

  20. Kasımpaşa

    16 -9 11
PUAN DURUMU
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21 Mart 20 Nisan a KOÇ
21 Nisan 20 Mayıs a BOĞA
21 Mayıs 20 Haziran a İKİZLER
21 Haziran 22 Temmuz a YENGEÇ
23 Temmuz 23 Ağustos a ASLAN
24 Ağustos 23 Eylül a BAŞAK
24 Eylül 23 Ekim a TERAZİ
23 Ekim 21 Kasım a AKREP
22 Kasım 21 Aralık a YAY
22 Aralık 19 Ocak a OĞLAK
20 Ocak 18 Şubat a KOVA
19 Şubat 20 Mart a BALIK
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