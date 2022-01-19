Sıtkı Aslanhan Çumra’lı Gençler İle Buluştu

Eğitimci – Yazar Sıtkı Aslanhan ‘Motivasyon ve Başarı’ konferansı ile Çumra’da gençlerle buluştu.

Çumra Belediyesi ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Motivasyon ve Başarı’ konulu konferansta eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan gençler ile bir araya geldi. Konferans Çumra Belediyesi Zeki Sayıcı Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Türkiye’nin birçok yerinde öğrencileri sınav sürecinde nasıl motive olması gerektiğini anlatan Aslanhan, Çumra’da da gençler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Sıtkı Aslanhan, özellikle lise son sınıf öğrencilerinin Üniversiteye hazırlık sürecinde yaşadıkları kaygı ve stres kaynaklı ortaya çıkan etkenler üzerinde durdu. Başarının sırrı hakkında öğrencilere püf noktaları veren Aslanhan, aile-evlat ilişkilerinden, günümüz gençlerine, sınav kaygısının nasıl aşılacağı ve internet zararlarına kadar gençlerin ilgisini çekecek birçok konuya değindi. Konferansa Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız’da katıldı.

Konferansın açılış konuşmasında söz alan Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, öğrencilere ve ailelerine hitap ederek bu tür eğitici programların artarak devam edeceğini belirtti. Candan konuşmasında; “Motivasyon ve başarı” temalı konferansımız sınav stresi yaşayan öğrencilerimiz için keyifli ve faydalı bir etkinlik oldu. Etkinliğimize katılan genç kardeşlerim eminim bundan sonraki hedeflerine ulaşacakları süreçte Sıtkı hocamızın değerli anlatımlarından kendilerine pay çıkaracaklardır. Gençlerin yanında olan, gençleri şuurlandırmak için eğitimlerine devam eden Sıtkı Aslanhan hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.