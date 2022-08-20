SİVAS (AA) – Sivas’ta mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
OSB’de faaliyet gösteren mobilya fabrikasının imalathane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, imalathanenin çatısı ile içerideki malzemelerin önemli kısmı yandı.
Bazı işçilerin soğutma çalışmalarında itfaiye ekiplerine yardımcı olduğu görüldü.
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Sivas’ta mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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