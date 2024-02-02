SON DAKİKA HABERİ: Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden affını istedi. Erkan’ın istifasının ardından yeni Merkez Bankası Başkanının kim olacağı merak ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu.

Fatih Karahan, Erkan döneminde Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

CEVDET YILMAZ: KARAHAN’A BAŞARILAR DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan’ı tebrik etti.

Yılmaz paylaşımında “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Sayın Fatih Karahan’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, Boğaziçi Üniversitesi’nden Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olduktan sonra 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak çalışmaya başlayan Karahan, burada İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Ayrıca Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev aldı.

2022 yılında Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başlayan Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.

28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanan Karahan, Hafize Gaye Erkan’dan görevi devralarak 3 Şubat 2024’te yeni Merkez Bankası Başkanı oldu.