TARİHİ GEVALE KALESİ KONYA’NIN TURİZM SEMBOLLERİNDEN BİRİ OLMA YOLUNDA

Gevale Kalesi Selçuklu Belediyesi tarafından Konya turizmine kazandırılıyor. Çalışmaları aralıksız süren Kale’nin 2. Etabı tamamlandı. Tepesinden tüm Konya’nın rahatlıkla izlenebileceği kale turizm açısından da ilin sembollerinden biri haline gelecek.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı çalışmaları yerinde inceleyerek yürütülen plan hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Başkan Pekyatırmacı: “Gevale Kalesi Konya’nın sembollerinden biri olacak”.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Burası hem Konya’nın 360 derece gözlemlenebildiği hem de Antik Dönemden itibaren bir kalenin bulunduğu önemli bir yerleşim alanı. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı’ya kadar binlerce yıldır birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Yürütülen kazılarda, önemli bulgulara ulaşıldı ve ulaşılmaya devam ediyor. İnşallah burada oluşan kazıdan çıkan eserlerin sergilendiği alanların olduğu ve buradaki restorasyonlarla birlikte Konya’nın turizmine ve silüetine önemli bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kendi telefonuyla Gevale Kalesi’nde özçekim yaptı. Çekimini de sosyal medya hesabından paylaştı.

D.DOĞAN