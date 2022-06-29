Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:“YANGIN SAHASINDA 2 BİN 600 PERSONEL GÖREV YAPIYOR”

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını başladığı andan itibaren yakından izlemeye devam ediyor.

Yangına dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Kirişci: “Rüzgâr ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi. Bu yangınları yarın inşallah kontrol altına almak için belirli bir aşamayı geride bırakmış olacağız” dedi.

“SAHADA 2 BİN 600 PERSONEL GÖREV YAPIYOR”

Yangına müdahalenin 20 helikopter, 14 uçakla başladığını belirtirken, jandarma ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın da 7 helikopter desteği vermesiyle toplam 41 aracın müdahalede bulunduğunu söyledi.

Söndürme çalışmalarında 1100’ü Orman Müdürlüğünden olmak üzere toplam 2 bin 600 personelin emek sarfettiğini bildiren Kirişci, çalışmaların iş makineleri, dozer ve greyderlere ek olarak Tomalarla devam ettiğini açıkladı.

“ARKADAŞLARIMIZ BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR”

Araç-gereç, makine konusunda yoğun yetkinliklerinin olduğunu belirten Kirişci, vatandaşların geçen yıla göre daha düzenli ve programlı biçimde, kargaşaya mahal vermeden çalıştıklarını dile getirdi.

Bakan Kirişci çalışmalarda eğitim gönüllülerinin de yer aldığını ve tüm çalışmaların uyum içinde sürdüğünü belirtti. Eğitimli ve donanımlı 462 kişiden oluşan ekibin de çalışmalara katıldığını söyledi.

“55 HELİKOPTER, 20 UÇAĞIMIZ ENVANTERİMİZDE OLACAK”

Kirişci, “Sahada çalışan ekipler büyük bir özveriyle çalışmalarını yürüttüyor.” dedi.

Şu an bölgede rüzgârın hızını biraz kaybetmiş, hava sıcaklığının düşmüş, nemin de artmış olması nedeniyle iştahlı, anormal bir yangın hadisesinin olmadığına işaret eden Kirişci,”Arzumuz, isteğimiz yarın kaldığımız yerden bu iki lokasyon olarak ifade edebileceğimiz noktadan bu yangınları yarın inşallah kontrol altına almak için belirli bir aşamayı geride bırakmış olacağız” dedi.

Gece görüşlü hava araçlarının olmadığı yönündeki eleştirilere değinen Kirişci, dünyada gece görüşlü araçları yapıp pazarlayan ülke ve firma sayısının sınırlı olduğunu belirtti. Kirişci, şunları kaydetti:

“Biz 10 tane gece görüş özelliği de olan helikopterimizi 4 Temmuz itibarıyla inşallah envanterimize kaydetmiş olacağız. 4 Temmuz geldiğinde takdir ederseniz ki ihale sürecinde ’55 helikopter, 20 uçak hemen alın size verdik’ demiyorlar, bunlar peyderpey gerçekleşiyor. Şu anda 27 helikopterimiz, 2 tane Kara Kuvvetlerinden 5 tane de jandarmadan aldığımız için söylüyorum, 27 helikopterimiz, kiraladığımız, kendi helikopterlerimiz. Dolayısıyla bu 55’e tamamlanacak. Aynı şekilde uçaklarımız var, bunlar da 20’ye tamamlanacak. 10 helikopterde ise gece görüş özelliği olacak.”

“51 HANEDE 151 KİŞİNİN TAHLİYESİ YAPILDI”

Bir gazetecinin yerleşim alanlarındaki tahliyelerle ilgili sorusuna ise Kirişci, “51 hanede 151 kişinin tahliyesi yapıldı. Bu tahliyeler insanlarımızın can ve mal emniyetlerini korumak için ihtiyatlı hareket etmek, tedbirli hareket etmek adına yapıldı. Bulundukları muhitlerde de gerek TOMA’larımız gerek arazözlerimiz onlar da şuanda olası bir yangının sıçraması halinde o evlere adeta orada birer izolasyon görevi görecek. İnşallah gerek kalmaz. Olacak olursa diye böyle bir tedbir alınmış olduk” diye konuştu.

Yangının başlangıçta 200 hektarda etkili olduğunu, şu anda ise bu alanın biraz üzerine çıktığını dile getiren Kirişci, ancak geçen yıldaki gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Söndürme çalışmalarında coğrafyadan kaynaklı zorluklar yaşandığını ifade eden Kirişci, esas etkenin ise hava sıcaklığının ve rüzgârın hızının artmış olması olduğunun altını çizdi.

D.DOĞAN