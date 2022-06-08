Tarım ve Orman Bakanlığından Kamuoyu Açıklaması;“TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ UN REGÜLASYONUNA DEVAM EDECEKTİR”

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı kamuoyu açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığımız, ilgili kuruluşu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla 2021 yılı hasat döneminde yaşanan kuraklığın ardından gereken tedbirleri ivedilikle almış, iştigal alanına giren ürünlerde piyasadaki arz açığını gidermek üzere çalışmalarını yürütmüştür.

Bu kapsamda 2021 yılı Eylül ayından itibaren uygulanan Un Regülasyon Çalışması ile TMO stoklarındaki ekmeklik buğdayın, un fiyatlarını makul seviyede tutacak şekilde taahhütname karşılığında satışı yapılmış böylece ekmeğin hammaddesi olan unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafımıza ulaşması sağlanmıştır.

Ülkemiz buğday üretimi 2022 yılında hava koşullarının da olumlu gitmesiyle geçen yılın %10,5 üzerinde 19,5 milyon ton, toplam hububat üretiminin de geçen yılında geçen yılın %15,7 üzerinde 36,9 milyon ton olması beklenmektedir.

Buğday ve arpa hasadı lokal olarak başlamış olup hasat edilen yerlerde verimin geçen yılın üzerinde olduğu müşahede edilmektedir.

Ancak gelinen noktada buğday hasadının yapıldığı Haziran-Ağustos dönemi için piyasa un fiyatlarında aşırı fiyat artış beklentilerinin oluştuğu yönünde spekülasyonlar yapıldığı gözlenmektedir.

Yapılan bu spekülasyonların tüketicilerimizi olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli değerlendirmeler birlikte yapılarak, TMO’nun Un Regülasyon uygulamalarına Haziran ayından itibaren tekrar devam edilmesi uygun görülmüştür.

Bu kapsamda fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edilecektir.

Piyasalar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yakından takip edilmeye devam edilecek olup piyasa istikrarına yönelik gereken tüm tedbirler alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tarım ve Orman Bakanlığı.” D.DOĞAN