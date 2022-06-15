“TDBB OLARAK BİRÇOK ULUSLARARASI KURULUŞA ÖRNEK TEŞKİL EDİYORUZ”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde birlik üyesi ülkelerden belediye başkanlarının katılımıyla başladı.

İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı genel kurulda yeniden Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TÜRKSOY tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’da düzenlenen TDBB Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı’na katıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konferansın açılış oturumunda konuşan Başkan Altay, birlik çatısı altında gerçekleştirilen konferans vesilesiyle bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a misafirperverliği için teşekkür etti.

“SİZLERİN TEVECCÜHÜ İLE YENİDEN SEÇİLDİK”

Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: “Bildiğiniz gibi dün genel kurulumuzu gerçekleştik ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine yeniden sizlerin teveccühü ile seçilmiş olduk. Ben tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Yeni dönemin ülkemize ve şehirlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın tensipleriyle kurulan 30 ülkeden 1.194 üyesiyle Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar uzanan Türk Dünyası Belediyeler Birliği, kurulduğu günden bugüne kadar gerek şehirlerimizi gerekse bölgemizi kalkındırmak, tüm üye ülkelerle işbirliği ve dayanışmayı artırmak, bölge halklarıyla aramızdaki kardeşlik hukukunu pekiştirmek adına önemli çalışmalar kaydetti.”

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU YAPTI

Ortaya çıkan başarıyı üyeler arasındaki birlik ve beraberliğin bir tezahürü olarak gördüğünü kaydeden Başkan Altay, “Bu çatı altında göstermiş olduğunuz birlik ve beraberlik ruhu, her türlü sorun ve engelin barış ve kardeşlikle çözüleceğini, ortak bir dayanışma kültürü etrafında bölgemizdeki huzur ve refaha yaptığı katkıyı gözler önüne seriyor. Bu anlamda birçok ulusal, uluslararası yerel yönetime, kurum ve kuruluşa örnek teşkil ediyoruz. Tüm gönülleri sevgi ve hoşgörü ikliminde birleştiren Hazreti Mevlana, ‘Kötü havalarda insan dosta aç olur, bir araya gelse dost dosta ilaç olur, bahçede tek gül hiçbir şeye benzemez öbek öbek olduğunda bahara taç olur’ buyurarak birlik ve beraberliğin kıymetini bilmemizi bizlere öğütlüyor. Temennim odur ki Mevlana’nın yaktığı sevgi ve kardeşlik meşalesi daima kurulumuzu aydınlatsın, aramızdaki bu birlik ve beraberlik dipdiri kalsın inşallah.” diye konuştu.

Konya olarak önemli bir organizasyona hazırlandıklarını da hatırlatan Başkan Altay, “İnşallah 9 Ağustos tarihinde 5. İslami Dayanışma Oyunları Konya’da gerçekleştirilecek. Bu vesileyle tüm katılımcı ülkelerimizi İslami Dayanışma Oyunları’nda da aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyacağım.” ifadelerini kullandı.

“TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNİ ORTAYA KOYMAKTAN SON DERECE MUTLUYUZ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Türk Dünyası Kültür Başkenti olmanın kendilerine çok heyecan verdiğini belirterek, “Dolayısıyla biz bu tür organizasyonlar sayesinde hem tanış oluyoruz hem de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bursa şehri Türk Dünyası’nın kalbi oldu. Biz de Türk misafirperverliğini ortaya koymaktan son derece mutluyuz. Siz Selçuklu’ya başkentlik yapmış Konya’nın başkanı, bizler de Osmanlı’yı kurmuş ilin ve Osmanlı’ya ilk başkentlik yapmış şehrin başkanı olarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Aslında ülkemizin her bir köşesi, sizi temin ederim ki aynı güzelliğe, aynı heyecana sahip.” diyerek katkılarından dolayı Başkan Altay’a teşekkürlerini iletti.

İki gün sürecek TDBB Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı’na Türkiye başta olmak üzere; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Filistin, Lübnan, Somali, Rusya, Arnavutluk ve Moğolistan gibi dünyanın birçok yerinden belediye başkanı ve yerel yönetim temsilcileri katılıyor. D.DOĞAN