TEKNO-SEL ROBOT YARIŞMASI KONYA BİRİNCİLİĞİ ÇUMRA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDEN

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen TEKNO-SEL robot yarışması serbest kategori alanında Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen sergi ve mülakat elemelerinde Çumra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Konya genelinde birincil oldu.

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen TEKNO-SEL robot yarışması serbest kategori alanında Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen sergi ve mülakat elemelerinde Çumra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Erkan Özğan’ın danışmanı olduğu bilişim teknolojileri alanı 11/A sınıfı öğrencileri Yunus Emre Çalışkan ve Uğurcan Dündar’ın projesi AppMar ile birincilik elde ederek 25.000 TL ödül kazandı.

Çumra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Erkan Erol, proje danışmanı ve öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Altunyaldız’ı makamında ziyaret ederek, proje ile ilgili bilgilendirme yaptılar.

AppMar android uygulaması ile; güvenilir alışverişin sağlanabilmesi adına raflarda bulunan yaftaların ülkemizde ve dünyada önemi git gide artan dijital dönüşüme uğrayarak, müşterilerin ürün bilgilerine şeffaf bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak.

Aynı zamanda birden fazla mağazası/marketi işletmelerin fiyat bilgilerinin merkezi sistem tarafından şube uzaklıkları ne olursa olsun eş zamanlı olarak fiyat etiket bilgileri ile kasadaki bilgilerinin değiştirilebilmesidir.

Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız ”Projenin hazırlanmasında emeği geçen başta proje danışmanı Erkan Özğan öğretmenimiz olmak üzere proje sorumlusu öğrencilerimize ve okul idaresine teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.” dedi. F.ÖZKAN