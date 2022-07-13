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TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNDEN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

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Temmuz 13, 2022 06:33
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Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla konferans düzenliyor.
Selçuk Üniversitesi web sitesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi.
Selçuk Üniversitesi’nin düzenlediği, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında, 14 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 15.00’de Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf SAYIN tarafından, “15 Temmuz Sonrası Türk Dış Politikasında Yeni Yönelimler” isimli çevrimiçi konferans verilecektir. Tüm öğretim elemanları ve öğrenciler davetlidir. D.DOĞAN
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