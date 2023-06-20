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TESCİLLİ AKŞEHİR KİRAZINDA BAHAR YAĞIŞLARIYLA REKOLTE BEKLENTİSİ ARTTI

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Haziran 20, 2023 13:55
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Konya’nın Akşehir ilçesindeki kiraz üreticileri, bahar aylarındaki yağışlar sayesinde bu yılki rekoltenin 20 bin tonun üzerinde olmasını bekliyor.
Konya’nın önemli kiraz üreten ilçelerinin başında gelen Akşehir, 2004’te tescil edilen “Akşehir kirazı” ile yurt içinde ve dışında adından söz ettiriyor.
Akşehir Gölü havzasının iklimsel etkisiyle aroması, dayanıklılığı ve lezzetliyle ön plana çıkan kiraz, hasat sezonu için gün sayıyor.
– “Napolyon” cinsi kirazın yüzde 70’i ihraç ediliyor
Akşehir Ziraat Odası Başkanı Fahri Küçükpolat, AA muhabirine, bu yıl, ilkbahar yağışlarının fazla olmasından dolayı verimin iyi olduğunu söyledi.
Kirazdaki rekolte beklentilerinin yüksek olduğuna işaret eden Küçükpolat, geçen sene 15 bin ton olan rekoltenin, bu yıl 20 bin tonun üzerine çıkacağını öngördüklerini, bu sene yağışların zamanında yağdığını dile getirdi.
Küçükpolat, bazı noktalarda dolu şeklindeki yağışlar nedeniyle yaklaşık 10 hektarlık bir alandaki kiraz bahçelerinin zarar gördüğünü ancak genel durumun iyi olduğunu belirtti.
Kiraz hasadına çok az bir süre kaldığına değinen Küçükpolat, “Yaklaşık 10 güne kadar kiraz hasadının başlayacağını söyleyebiliriz. Akşehir’deki bahçelerimizde ekili bulunan kirazların yüzde 80’i ‘Napolyon’ dediğimiz kaliteli kiraz türünden. Bunun da yüzde 70’i ihraç ediliyor. Geriye kalanı da iç pazarda alıcı buluyor.” ifadelerini kullandı.
– Dekarda yaklaşık 5 ton ürün beklentisi var
İlçede yaklaşık 20 yıldır kiraz üreticiliği yapan Tuncay Yılmaz da geçen yıla oranla bu seneki verimin daha iyi olduğunu aktardı.
Bu yılki kiraz kalitesinin de yüksek olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Havalar, geçen yıllar gibi biraz daha sıcak olsaydı, hasadı 10 gün erkene alabilirdik.” dedi.
İyi bir hasat sezonu beklediklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:
“Bu yıl ilkbahar yağışlarının fazla olmasının kirazın daha da verimli ve kaliteli olmasını sağladı. Bu yıl ağaç başına yaklaşık 70-80 kilogram civarında kiraz almayı bekliyoruz. Daha yukarıya da çıkabilir. Dekarda ortalama 4 veya 5 ton kadar ürün alacağımızı öngörüyoruz. İnşallah pazarımız da güzel olur.” AA
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