TMO GENEL MÜDÜRÜ GÜLDAL ÇUMRA’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet GÜLDAL Çumra Aslidaş Lisanslı depoculukta incelemelerde bulundu ve üreticilerle sohbet etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet GÜLDAL, yağışların bitmesiyle birlikte yoğun bir hasat döneminin başladığını belirterek “Kurban Bayramında ve akabindeki tatil günlerinde de alımlarımız devam edecek. 500’ün üzerinde alım noktası ile üreticilerimize hizmet veriyoruz.” dedi.

Genel Müdür Ahmet GÜLDAL, Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde bölgenin ilk buğday hasadına katıldı. Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Ali ERGİN, Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel AKBULUT ve Prof. Dr. Süleyman SOYLU eşliğinde 185 dekarlık alanın hasadına Genel Müdür Gülda’lın bindiği biçer ile başlandı.

Hasat programının ardından buğday ve arpa alım fiyatlarına dair basına bilgilendirmelerde bulunan GÜLDAL, “İklimsel şartlardan dolayı yaklaşık 2-3 haftalık öteleme ile hasat gerçekleşiyor. TMO olarak fiyatları üreticilerimize açıklamış olduk. Arpaya 200 TL, buğdaya 400 TL güncellemeden sonra ekmeklik buğday ikinci grup alımımız 7 bin 450 TL, arpa alımımız 6 bin 200 TL’ye ulaştı. 2022 yılında yeni bir uygulamamız var. Üreticilerin TMO’yu tercih etmesi noktasında bir farkındalık, değişiklik yaptık. Buğdayda 1000 TL, arpada 500 TL’lik prim uygulamasını hayata geçirdik. Başlangıçta sonbahar döneminde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenmesi planlan alım priminin de takip eden ayda ödemesi yapılacak. Yani haziran ayında ürününü hasat ederek TMO’ya teslim etmiş olan üreticilerimiz, temmuz ayında primlerini alacak. Temmuz ayında hasat yapanlar da ürünlerinin karşılığını bir sonraki ay almış olacak.” dedi.

Türkiye genelinde yüzde 30 civarında hasat gerçekleştiğini söyleyen GÜLDAL, “Özellikle yağışlı döneminin bitmesiyle yoğun bir hasat dönemi başladı. 2022’nin en yoğun günleri muhtemelen Kurban Bayramı ve akabindeki günler olacak. 500’ün üzerinde alım noktası ile üreticilerimize hizmet veriyoruz. ” ifadelerini kullandı.

Bu sene üretimin arttığını belirten Güldal “TMO’ya ciddi bir ürün akışının olduğunu görüyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Hasat dönemi bereketli geçiyor. Yağışlar ürünü geciktirdi ama verime etkisi çok iyi oldu. Doğu Anadolu Bölgesi’nde hasat başlayan bölgelere baktığımızda geçen yılın çok üzerinde bir verim görüyoruz. Diğer bölgelerde de verimin gayet iyi olduğunu görmekteyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı 19,5 milyon ton buğday, arpada ise 8,5 milyon ton rekolte açıklamıştı. Bu rekoltelerin büyük ölçüde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. ” ifadelerine yer verdi.

TMO’nun ürünlere hak ettiği değeri vereceğinin altını çizen GÜLDAL, “TMO’nun uygulamış olduğu fiyatlar piyasadaki en değerli ve en yüksek fiyatlar. TMO olarak her zaman olduğu gibi üreticimizin dostuyuz, yanındayız ve onların ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için tüm arkadaşlarımız faaliyetlerine devam edecek ” dedi.

Hasat başlangıcının ardından Güldal ve beraberindeki heyet, önce Cihanbeyli Ziraat Odasını ziyaret etti. Burada Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel AKBULUT ile bir araya geldi. Genel Müdürümüz GÜLDAL, “Bölge piyasası üzerine istişarede bulunduk. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Programının devamında Konya Ticaret Borsasına ziyaret gerçekleştiren Güldal, buradaki toplantıya katılarak sektör temsilcileriyle görüştü. Toplantıda konuşan Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan TAŞPINAR, “Bu yıl Konya’da uzun yıllar ortalamasının üstünde, iyi bir verim bekliyoruz. Hububat alım fiyatının güncellenmesi üreticimiz tarafından çok olumlu karşılandı. Üreticimiz ürününü elinde bekletiyordu ancak artan fiyatları görünce Ofise götürmek istiyor. Ofisin bölgeden bol bol alım yapacağını düşünüyoruz. Arpada da yüksek bir rekolte bekliyoruz. İnşallah iyi bir harman sezonu geçireceğiz.” diye konuştu.

Ahmet GÜLDAL da toplantıda TMO’nun alım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TMO’nun her zaman sektör temsilcilerinin görüşlerini önemsediğini belirten GÜLDAL, çizilen yol haritalarında bu görüşlerin önemli bir yeri olduğunu belirtti. Şimdiye dek üreticilerimizden olumlu geri dönüşler alındığını vurgulayan GÜLDAL “Hasadın bitmek üzere olduğu diğer bölgelerimizde TMO’ya gösterilen yoğun ilgiden oldukça memnunuz. Bu yıl rekolte ve verimliliğin de yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Ülkemizin hububat üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştiği Konya’da da inşallah üreticilerimizden bol bol ürün alacağız. Hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum.” dedi.

Toplantı sonunda Çumra’ya hareket eden GÜLDAL, Aslidaş Lisanslı Depoculuk’ta incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgiler alan GÜLDAL, ürününü lisanslı depoya getiren üreticilerle sohbet de ederek üreticilere bereketli bir sezon dileğinde bulundu. A.ARAN