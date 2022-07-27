TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ALIM PRİMİ DESTEĞİ MÜRACAATLARI BAŞLADI

2022 yılında ÇKS’ye kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere, buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0,50 TL olarak prim desteği ödenecek.
Bu destekleme uygulamasında 06.06.2022-01.09.2022 tarihleri arasında TMO’ya ürün satışlarını gösteren alım satım belgeleri dikkate alınacaktır. Alım primi desteğinden faydalanılabilmesi için TMO’ya yapılan satışların bu tarihler arasında yapılmış olması gerekmektedir. TMO dışındaki diğer gerçek/tüzel kişilere yapılan satışlara ilişkin düzenlenen alım satım belgeleri kabul edilmeyecek.
Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin 16/09/2022 tarihi mesai bitimine kadar ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvuru dilekçesi ve alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
D.DOĞAN
GÜNDEM27 Temmuz 2022
GÜNDEM27 Temmuz 2022
GÜNDEM27 Temmuz 2022
SPOR27 Temmuz 2022
GÜNDEM27 Temmuz 2022
SPOR27 Temmuz 2022
SPOR27 Temmuz 2022
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