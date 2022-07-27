TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ALIM PRİMİ DESTEĞİ MÜRACAATLARI BAŞLADI

​ 2022 yılında ÇKS’ye kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere, buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0,50 TL olarak prim desteği ödenecek.

Bu destekleme uygulamasında 06.06.2022-01.09.2022 tarihleri arasında TMO’ya ürün satışlarını gösteren alım satım belgeleri dikkate alınacaktır. Alım primi desteğinden faydalanılabilmesi için TMO’ya yapılan satışların bu tarihler arasında yapılmış olması gerekmektedir. TMO dışındaki diğer gerçek/tüzel kişilere yapılan satışlara ilişkin düzenlenen alım satım belgeleri kabul edilmeyecek.

Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin 16/09/2022 tarihi mesai bitimine kadar ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvuru dilekçesi ve alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

D.DOĞAN