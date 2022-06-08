TORKULU PEDALLARI KARAMAN’DA FIRTINA GİBİ ESTİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 745. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma etkinlikleri kapsamında Karaman’da 4. Etap Yol Yarış – Kriteryum Yarışları sona erdi. 2 gün süren yarışlar da Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı damga vurdu.

745. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Türkiye Şampiyonası 4. Etap Yol Yarışları Karaman’da gerçekleşti. Başarıdan başarıya pedal çeviren Torkulu pedallar, Karaman’da pistte toz bırakmadı.

2 gün süren yarışlarda Genç Erkekler Kriteryum da; Ramazan Yılmaz birinci, Ali Turalar ikinci, Genç Kadın Tırmanma Yarışında; Fatmanur Doğan birinci,

Genç Kadın Kriteryumda Fatmanur Doğan birinci, U17 Bayan Tırmanma Yarışında Sudenur Satıcı üçüncü,

U15 Bayan Tırmanma Yarışında Emine Adanalı birinci, U15 Bayan Kriteryumda Emine Adanalı birinci, Yıldız B Erkek Tırmanma Yarışında Mehmet Mayda birinci, Yıldız B Erkek Kriteryumda Furkan Duran üçüncü oldu. Ayrıca Torkulu pedallar, Takım Genç Erkek Türkiye ve Takım Yıldız A Erkek kategorisinde 2 kupa ve üçüncülük madalyalarını aldı.

Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı Antrenörü İsmail Uğurlu, “Takımımız, 745. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Programı çerçevesinde yarıştı. Tüm kategorilerde kıyasıya bir mücadele sergiledik. Takımımızı sadece kendi ülkemizde değil tüm dünyada isminden söz ettirmek için çabalıyoruz, bu süreçte bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu’ya sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi. A.ARAN