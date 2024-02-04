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TÜMOSAN Konyaspor, Bouly Junior Sambou ile sözleşme imzaladı

TÜMOSAN Konyaspor, Bouly Junior Sambou ile sözleşme imzaladı

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Şubat 4, 2024 19:10
TÜMOSAN Konyaspor, Bouly Junior Sambou ile sözleşme imzaladı
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TÜMOSAN Konyaspor, forvet oyuncusu Bouly Junior Sambou’yla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor’un resmi sitesinde yapılan açıklamada, Sambou’nun 2,5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. Senegalli oyuncunun, 2023-2024 sezonunda 23 resmi maçta forma giydiği kaydedildi.

TÜMOSAN Konyaspor, forvet oyuncusu Bouly Junior Sambou’yla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor’un resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende Sambou’nun 2,5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Fas ekibi Wydad AC forması giyen Senegalli oyuncunun, 2023-2024 sezonunda 23 resmi maçta forma giydiği kaydedildi.
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