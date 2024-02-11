TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Konyaspor’un golünü Prip attı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Abdullah Bora Özkara, Emir Eray Eyisoy
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen, N’Zonzi, Prip, Cicaldau, Ethemi, Cikalleshi
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kazımcan Karataş, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Pedrinho, Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren, Cephas, Morutan, Sowe
Gol: Dk. 38 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 22 Damjanovic (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
15. dakikada Cicaldau’nun uzaktan sert şutunda top az farkla auta gitti.
38. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme’nin pasına hareketlenen Cikalleshi’nin ceza sahası içinden pasında Prip, topu ağlara gönderdi: 1-0.
45. dakikada defanstan atılan topa hareketlenen Pedrinho’nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle bitti.
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