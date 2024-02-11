TÜMOSAN Konyaspor, MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti. Maçta Prip’in golüyle öne geçen ev sahibi ekip, üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Abdullah Bora Özkara, Emir Eray Eyisoy
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 84 Kahraman Demirtaş), N’Zonzi, Prip (Dk. 74 Moreno), Cicaldau (Dk. 74 Oğulcan Ülgün), Ethemi (Dk. 62 Ndao), Cikalleshi (Dk. 62 Sambou)
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kazımcan Karataş, Kitsiou, Radakovic, Mujakic (Dk. 81 Mert Çetin), Pedrinho, Tolga Ciğerci (Dk. 46 Flips), Ali Kaan Güneren (Dk. 81 Chatzigiovanis), Cephas (Dk. 89 Bajic), Morutan (Dk. 46 Saponara), Sowe
Gol: Dk. 38 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Damjanovic, Dk. 54 Soner Dikmen, 90+6 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor), 90+6 Flips (MKE Ankaragücü)
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti.
90+2. dakikada Ndao’nun sağ kanattan yerden ortasında Moreno’nun şutunda top üstten auta gitti.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
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