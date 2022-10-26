TÜRK DİYANET VAKIF-SEN GENEL BAŞKANINDAN ÇUMRA’YA ZİYARET

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Konya Şube Başkanı Hüsamettin İğdi, Şube Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Işık, Saadetdin Alim Deniz ve Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Konya Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Demir Çumra İlçe Temsilcileri Mustafa Ağaç, Mustafa Aytan, Çumra Kaymakamlığı ve Çumra Müftülüğünü ziyaret ederek Sendika anlamında yapılan faaliyetlerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulundular.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal Çumra İlçe Müftülüğü, köy, kasaba, mahalle imamhatipleri ve kuran kursu öğreticileriyle yaptığı aylık mutat toplantıya katılarak, vatan, millet , bayrak ve devlet konularında sıkıntısı olmayanları davet ederek önce ülkem ve devletim sonra ben diyenlerin sendikası Türkiye Kamu Sen ve Türk Diyanet Vakıf Sen’nin 3600 ek gösterge, Promosyon, yurt içi ve yurt dışı tayin atama ve görevlendirmelerle, lojman ve barınma sorunları ile ilgili olarak sendikanın görüşlerini katılımcılara aktardı.

A.ARAN