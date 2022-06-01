TÜRK MUTFAĞI HAFTASINDA 3.LÜK ÇUMRA’DAN

İlçemiz Sedat Çumralı MTAL Öğrencisi Zeynep Sude Kayar Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası Uluslararası Yemek Yarışmasında 3. olmuştur. Bronz madalya ve bin tl para ile ödüllendirilen öğrencimizi, velimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. A.ARAN