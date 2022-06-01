TÜRK MUTFAĞI HAFTASINDA 3.LÜK ÇUMRA’DAN

İlçemiz Sedat Çumralı MTAL Öğrencisi Zeynep Sude Kayar Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası Uluslararası Yemek Yarışmasında 3. olmuştur. Bronz madalya ve bin tl para ile ödüllendirilen öğrencimizi, velimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. A.ARAN
GÜNDEM06 Haziran 2022
GÜNDEM06 Haziran 2022
GÜNDEM06 Haziran 2022
SPOR06 Haziran 2022
GÜNDEM06 Haziran 2022
SPOR06 Haziran 2022
SPOR06 Haziran 2022
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.