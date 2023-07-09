Türkiye, Macaristan'a yenilerek 6. sırada tamamladı

Konya’da düzenlenen Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, klasman maçında Macaristan’a 57-44 yenilerek şampiyonayı 6. sırada bitirdi. Ay-yıldızlılar maça iyi başlasa da Macaristan’ın baskın oyunu sonucunda mağlup oldu.

Konya’da düzenlenen Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, klasman maçında Macaristan’a 57-44 yenilerek şampiyonayı 6. sırada bitirdi.Karatay Spor ve Kongre Merkezi’ndeki maça iyi başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 19-11 önde tamamladı.İkinci periyoda baskın başlayan Macaristan, periyodun son dakikalarına doğru 3 sayı (27-24) öne geçerek soyunma odasına da 27-25 önde gitti.Üçüncü periyotta da farkı koruyan Macaristan, etkili oyunuyla periyodu 40-35 önde bitirdi. Son periyotta rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Macaristan, müsabakayı 57-44 kazandı.Türkiye, bu sonuçla FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nı 6. sırada tamamladı.

Kaynak: AA