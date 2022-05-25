TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA KARATAY’LI SPORCULARDAN BABA-OĞUL FİNALİ

MİLLİ SPORCULARIMIZ, “2024 PARİS OLİMPİYATLARI” İÇİN KOTA MÜCADELESİ VERECEK

Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımı, Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun Konya’da gerçekleştirdiği “Atıcılık-Skeet Federasyon Türkiye Şampiyonası”na damgasını vurdu. Şampiyona bir ilke de sahne oldu. Karatay Belediyespor Atıcılık Takımı sporcuları Fatih Baran ve Ahmet Baran, Türkiye’de ilk kez baba-oğul final mücadelesi verdi. Ülke baraj puanlarını da koruyan milli sporcular, “2024 Paris Olimpiyatları” için kota mücadelesi verme hakkı da elde etti.

Karatay Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Atıcılık (Skeet) Takımı, katıldığı müsabakalara damgasını vurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun Konya’da düzenlediği “Atıcılık-Skeet Federasyon Türkiye Şampiyonası”nda Atıcılık-Skeet Takımı, başarılarıyla adından söz ettirdi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK! KEZ BABA-OĞUL FİNALİ İZLENMEYE DEĞERDİ

Takım Antrenörü Fatih Baran idaresinde yapılan müsabakalarda; Büyük Erkekler kategorisinde yarışan 4 Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımı sporcusu, finallere kalarak bir ilke imza attı. Şampiyonayı takip edenler, müsabakalarda bir ilke de şahitlik etti. Buna göre Karatay Belediyespor Atıcılık sporcuları Fatih Baran ve Ahmet Baran Türkiye’de ilk kez baba-oğul final mücadelesi vererek renkli görüntüler de sergiledi.

Büyük Bayanlar kategorisinde ise milli sporcu Nur Banu Balkancı, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde de genç sporcu Muhittin Can Önür, Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonu olarak kürsüdeki yerini aldı. Büyük Erkekler kategorisinde Onur Atak gümüş, Ahmet Baran da bronz madalyanın sahibi oldu. Büyük Erkek takım kategorisinde de milli sporcu Onur Atak, Salih Hafız ve Ahmet Baran birincilik kupasını aldı ve takım olarak Türkiye Şampiyonu oldular.

MİLLİ SPORCULARIMIZ 2024 PARİS OLİMPİYATLARI İÇİN KOTA MÜCADELESİ VERECEK

Öte yandan Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılık-Skeet Takımı’nda ter döken Milli Sporcular, ülke baraj puanlarını koruyarak uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etme hakkı da elde ettiler. Bu başarılarıyla Atıcılık-Skeet Takımı Milli Sporcuları, aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları için de kota mücadelesi verecek.

D.DOĞAN