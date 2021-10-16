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Türkiye’de havacılık alanında bir ilk olacak, tarih verildi!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yürüttüğü  projeleri hızlandıracak yeni bir altyapı tesisi kuruyor.

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Ekim 16, 2021 08:41
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, yerli ve milli ürünlerin  daha hızlı üretilmesi için çalışma ve yatırımlarını hızlandırdı. “Demir Kuş”  (Iron Bird) olarak adlandırılan uçuş kontrol sistemi entegre test tesisi ile yerli ve milli ürünlerin geliştirme, sertifikasyon ve üretim süreçlerinin  hızlanması hedefleniyor. Şubat 2022’de faaliyete geçmesi planlanan tesis, Türkiye’de havacılık alanında ilk olacak.

KRİTİK SİSTEMLERİN BİRBİRİNE ENTEGRE TEST EDİLMESİ SAĞLANACAK

 “Demir Kuş” tesisi ile özellikle HÜRJET ve farklı konfigürasyonlarının  kritik sistemlerinin birbirleriyle entegre test edilmesi ve doğrulanması için  güçlü bir altyapı sağlanacak. Kazanılacak kabiliyetler, Türkiye’nin beka projesi  olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak için de kullanılacak. TUSAŞ  mühendislerince tasarlanan ve kurgulanan test tesisiyle uçak üzerinde  kullanılacak bütün uçuş kritik ekipmanları test edilecek.

Test faaliyetlerinin sürdürüleceği sistemler arasında Uçuş Kontrol  Sistemi, Hidrolik Sistem, İniş Takımı Sistemi, Elektrik Sistemi (Simülasyon ve  Gerçek), Basitleştirilmiş Kokpit ve Aviyonik Sistemler yer alacak. Yaklaşık 50‘ye yakın kişinin çalışacağı tesisin 30 yılı aşkın faaliyet göstermesi hedefleniyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, tesise ilişkin, “Ülkemiz için ilkleri  yapmaya devam ediyoruz. Bu yapı Türkiye’de bir ilk ve dünyada sayılı firmaların  kabiliyetleri arasında yer alıyor. Karşı yükleme sistemleriyle uçağın tüm kontrol  yüzeylerine, çevresel şartlardan dolayı meydana gelecek olan ve manevralar  esnasında maruz kalınabilecek yükleri uygulayarak uçuş kontrol sistemi  çıktılarının gözlemlenmesine olanak sağlanacak. Gerçek zamanlı kayıt, yeniden  oynatma ve anlık analiz özellikleri ile toplanan veriler ‘Sanal İkiz’ konseptinin  çalışması için de öncül veri merkezi olarak tasarlandı.”

 
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