TÜRKMEN KARAHÖYÜK KAMİL TÜRK ORTAOKULU 3 TAKIMLA KONYA ŞAMPİYONU

Çumra ilçesi Türkmen Karahöyük Kamil Türk Ortaokulu öğrencileri bugün yapılan Ragbi (Flag Futbol) müsabakaları sonucunda 3 takımı Konya şampiyonu, 1 takımımı ise Konya 2.si olmuştur.

Bu sonuçla sporcular Trabzon’da 23-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Türkiye şampiyonasında 3 takım ile Konya’yı temsil etme hakkı kazanmıştır.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız sporcuların başarısı hakkında: ‘’Öncelikle öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve okul idaresini tebrik ediyorum, başarılarının devamını dilerim. Trabzon’da ki müsabakalarda da Konya’yı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz.’’ açıklamasında bulundu. A.ARAN