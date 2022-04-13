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TÜRKMEN KARAHÖYÜK KAMİL TÜRK ORTAOKULU 3 TAKIMLA KONYA ŞAMPİYONU

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Nisan 13, 2022 06:23
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Çumra ilçesi Türkmen Karahöyük Kamil Türk Ortaokulu öğrencileri bugün yapılan Ragbi (Flag Futbol) müsabakaları sonucunda 3 takımı Konya şampiyonu, 1 takımımı ise Konya 2.si olmuştur.
Bu sonuçla sporcular Trabzon’da 23-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Türkiye şampiyonasında 3 takım ile Konya’yı temsil etme hakkı kazanmıştır.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız sporcuların başarısı hakkında: ‘’Öncelikle öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve okul idaresini tebrik ediyorum, başarılarının devamını dilerim. Trabzon’da ki müsabakalarda da Konya’yı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz.’’ açıklamasında bulundu. A.ARAN
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