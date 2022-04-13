TÜRKMEN KARAHÖYÜK KAMİL TÜRK ORTAOKULU 3 TAKIMLA KONYA ŞAMPİYONU

Çumra ilçesi Türkmen Karahöyük Kamil Türk Ortaokulu öğrencileri bugün yapılan Ragbi (Flag Futbol) müsabakaları sonucunda 3 takımı Konya şampiyonu, 1 takımımı ise Konya 2.si olmuştur.
Bu sonuçla sporcular Trabzon’da 23-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Türkiye şampiyonasında 3 takım ile Konya’yı temsil etme hakkı kazanmıştır.
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız sporcuların başarısı hakkında: ‘’Öncelikle öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve okul idaresini tebrik ediyorum, başarılarının devamını dilerim. Trabzon’da ki müsabakalarda da Konya’yı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz.’’ açıklamasında bulundu. A.ARAN
GÜNDEM16 Nisan 2022
GÜNDEM16 Nisan 2022
GÜNDEM16 Nisan 2022
SPOR16 Nisan 2022
GÜNDEM16 Nisan 2022
SPOR16 Nisan 2022
SPOR16 Nisan 2022
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