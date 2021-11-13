Tuz Gölü’nün Korunmasına Katkı Sağlayacak Tesislerin Yapımı Devam Ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Cihanbeyli merkez ve Gölyazı Atık Su Arıtma Tesisleri ile Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesislerinin yapımı devam ediyor.

Temeli Haziran ayında atılan ve yoğun tempoda yapımı devam eden biyolojik arıtma tesisleri ile eş zamanlı olarak Kulu Atık Su Arıtma Tesisi’nin revizyon çalışmaları da devam ediyor.

CİHANBEYLİ VE KULU’YA 37 MİLYON LİRALIK DEV YATIRIM

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı’nın hem Türkiye’nin tuz ihtiyacını karşıladığını hem de flamingolara ev sahipliği yapan çok önemli bir çevre alanı olduğunu belirterek, “Tuz Gölü ekolojisini koruyacak atık su arıtma tesislerimizin yapımında yüzde 70 seviyelerine ulaştık. Şehrimiz ve bölgemiz için son derece önemli olan Tuz Gölü’nün korunması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte belediyemizin en önemli öncelikleri arasında bulunuyor. Yaklaşık 37 milyon liralık bir yatırımı bölgemize kazandırıyoruz. Tesislerimizde ileri biyolojik arıtma yapacağız. İnşallah atık sular arıtmadan sonra güvenilir şekilde Tuz Gölü’ne deşarj edilmiş olacak.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Cihanbeyli merkez ve Gölyazı Mahallesi ile Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka Mahallelerinde yapımı devam eden tesisler 2022 yılında hizmet vermeye başlayacak.