TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar; ÇİFTÇİLER YAPILANDIRMA BEKLİYOR

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, “Çiftçilerimiz girdi ihtiyaçları için kullandığı Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarından dolayı sorunlar yaşıyor. Kooperatifler tarafından icra işlemleri başlatıldı. Çiftçilerimiz kendi kooperatifinden bir yapılandırma bekliyor” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler hakkında yaptığı açıklamada, “Çiftçilerimiz girdi ihtiyaçları için kullandığı Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarından dolayı sorunlar yaşıyor. Kooperatifler tarafından icra işlemleri başlatıldı. Çiftçilerimiz kendi kooperatifinden bir yapılandırma bekliyor” dedi. Bayraktar, çiftçilerin taleplerini şöyle açıkladı:

“İcra işlemlerinin ve icradan satışların durdurulması. Yapılandırma taksitlerine faiz uygulanmaması ve Kredi Kullandırma Komisyon Payının kaldırılması. Yapılandırmada taksit seçeneğinde peşinat talep edilmemesi. Yeni sezon üretimde kullanmak üzere gübre, mazot ve diğer girdilerin kredi borcuna bakılmaksızın ayni olarak verilmesidir.”

ZİRAAT BANKASI’NIN KARARI ÖNEMLİ BİR ADIM

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından alınan yapılandırma kararının çiftçiler için önemli bir adım olduğunu da belirten Bayraktar, “Kurumlar tarafından yapılan bu uygulamalarda faiz oranları yüksek olmakta, geçmiş yıllarda artan borç yeni yapılandırmada daha da artmaktadır. Bu nedenle daha önceki açıklamalarımızda da sık sık dile getirdiğimiz üzere, devlet destekli ve faizsiz uzun vadeli bir yapılandırmaya yönelik yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararı biriken kredi borçları sorununu çözecek çiftçinin kredi borcunda artan faiz yükü kaldırılacaktır.” diye konuştu. A.ARAN