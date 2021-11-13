Uğur İbrahim Altay Çumra’da mahalleleri ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Çumra’da mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Altay’ın mahalle ziyaretleri programına ; Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Ak Parti Bölge Koordinatörü Mehmet Ay, Ak Parti İlçe Koordinatörü Mevlüt Kozan, Ak Parti Çumra İlçe Başkanı Osman Şahin ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Gözüaçık eşlik etti. Mahalle ziyaretleri kapsamında Çumra’da; Dinek, Apa, Yenisu, Alibeyhüyüğü, İçeriçumra, Okçu, Arıkören, Türkmencamili, Güvercinlik ve Karkın Mahallelerinde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Mahallelerdeki Büyükşehir Belediyesi yatırımlarını da yerinde inceleyen Altay gelecek yılın yatırım programını da mahalle sakinlerinden gelen talep ve öneriler üzerine şekillendirdi.