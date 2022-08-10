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UZUN ATLAMA FİNALİNDEYİZ

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Ağustos 10, 2022 06:20
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Konya’da düzenlenen 5’inci İslami Dayanışma Oyunları’nda uzun atlamada Türkiye’yi temsil eden Tuğba Danışmaz ve Gizem Aköz, finalde yarışmaya hak kazandılar.
İki sporcumuz yarın (09 Ağustos Salı) saat 18.35’de gerçekleşecek uzun atlama finalinde madalya için yarışacaklar.
D.DOĞAN
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