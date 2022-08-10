UZUN ATLAMA FİNALİNDEYİZ

Konya’da düzenlenen 5’inci İslami Dayanışma Oyunları’nda uzun atlamada Türkiye’yi temsil eden Tuğba Danışmaz ve Gizem Aköz, finalde yarışmaya hak kazandılar.
İki sporcumuz yarın (09 Ağustos Salı) saat 18.35’de gerçekleşecek uzun atlama finalinde madalya için yarışacaklar.
D.DOĞAN
GÜNDEM10 Ağustos 2022
GÜNDEM10 Ağustos 2022
GÜNDEM10 Ağustos 2022
SPOR10 Ağustos 2022
GÜNDEM10 Ağustos 2022
SPOR10 Ağustos 2022
SPOR10 Ağustos 2022
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