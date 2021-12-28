VERGİ KESİNTİSİ İADE TALEP DİLEKÇESİ BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN 31 ARALIK

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal desteklerden gelir vergisi kesintisi iade talep dilekçelerinin son tarihi ve detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Bayraktar, “2016 yılından beri olan tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisinin iadesi için çiftçilerimizin en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar dilekçelerini eksiksiz bir biçimde doldurarak başvuruda bulunmaları gerekiyor” dedi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, başvuruya ilişkin detayları da paylaştı:

“Çiftçilerimiz talep dilekçelerini internet ortamında doldurabilecekleri gibi, elden veya posta yoluyla kendilerinin seçecekleri vergi dairelerine ya da mal müdürlüklerine de verebilecekler.

Ancak hak sahiplerinin mirasçıları ya da vekilleri tarafından yapılan başvurularla bu kapsamda açılmış davalardan feragat etmek suretiyle yapılan başvurulara ilişkin dilekçelerin elden ve posta yoluyla ilgili vergi dairesine verilmesi gerekiyor.

Kendisine destek ödemesinde bulunulan hak sahiplerinin mirasçıları tarafından iade talebinde bulunulması halinde ise dilekçe ekine ‘mirasçılık belgesi’ ile ‘veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesi’nin eklenmesi şartıyla mirasçılar, hisseleri oranında iadeden yararlanabileceklerdir.”

Bayraktar, tüm bu konularda ise çiftçilerimize Ziraat Odalarımızın yardımcı olacağını da belirtti.

A.ARAN