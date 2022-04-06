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VEZİR PASTANESİ ÇUMRA ŞUBESİ AÇILDI

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Nisan 6, 2022 06:48
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İlçemize tatlı sektöründe yeni bir hizmet daha kazandırıldı. Vezir Pastaneleri 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 14.00’te İzzetbey Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde açılışını yaptığı pastane ile hizmetine başladı.
Çumra halkının hizmetine açılan işletmede pasta, tatlı, simit, börek, poğaça ve dondurma gibi birçok çeşit satışa sunuluyor.
İşletme yetkilileri açılışa katılan ve arayan tüm dostlarına teşekkürlerini iletti. A.ARAN
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