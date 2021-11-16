YENİ ANASIFLARI AÇILDI

Okul öncesi eğitimin çocuklara vermiş olduğu kazanımlar, çocukların başarısının artmasında önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda MEB de tüm 5 yaş grubu çocukların okul öncesi eğitime kazandırılması ile ilgili çalışma başlattı.

İlçemizde de Okul öncesi ihtiyacı olan bölgelerde yeni anasınıfları açılması için İlçe Milli Eğitim müdürü Mehmet Altunyaldız’ın başkanlığında toplantı yaptı. Toplantı sonucunda Sedat Çumralı MTAL, Atatürk AL, AİHL, Kız AİHL ve Halk Eğitim Merkezinde yeni Anasınıfları açıldı. Çocuklarını göndermek isteyen veliler okullara başvuru yaparak çocuklarını kayıt yaptırabilirler. Çocuklar ara tatilden sonra okula baslayacak. A.ARAN