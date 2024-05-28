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YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI DR. FATİH ERBAKAN, ÇUMRA’DA TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNDU

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI DR. FATİH ERBAKAN, ÇUMRA’DA TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNDU

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Mayıs 28, 2024 06:15
YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI DR. FATİH ERBAKAN, ÇUMRA’DA TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNDU
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, teşekkür ziyaretleri kapsamında Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın’ı ziyaret etti. Dr. Erbakan, Çumra ziyaretleri sırasında esnafları da ziyaret ederek hasbihal etti ve vatandaşların sorunlarını dinledi.
Ziyaret programı kapsamında Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde meydana gelen obruğun yerinde incelemelerde bulunan Dr. Erbakan, konu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Obruk sorununa çözüm bulmak için gereken çalışmaların yapılacağını belirtti.
Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Dr. Fatih Erbakan’a teşekkür ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Genel Başkanımızın ziyaretinden dolayı onur duyduk. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz,” dedi. YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI DR. FATİH ERBAKAN, ÇUMRA'DA TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNDUYENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI DR. FATİH ERBAKAN, ÇUMRA'DA TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNDUYENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI DR. FATİH ERBAKAN, ÇUMRA'DA TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNDUYENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI DR. FATİH ERBAKAN, ÇUMRA'DA TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNDUYENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI DR. FATİH ERBAKAN, ÇUMRA'DA TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNDU
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