YİĞİT CAN ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR TRANSFERDE HIZ KESMİYOR

Çumra’yı Bölgesel Amatör Ligde temsil eden Çatalhüyük Çumra Belediyespor, Çumra esnaflarından olan ve spora sağladığı destekler ile bilinen Yiğit Can ile anlaşmaya vardı. Takıma yeni dönemde sponsor olan Yiğit Can’a teşekkürlerini ileten yönetim, 2022-2023 BAL Liginde yeni isminin Yiğit Can Çatalhüyük Çumra Belediyespor olarak değiştirildiğini bildirdi.

2022-2023 BAL Ligi dönemi için çalışma ve transferlerine devam eden Çumra Belediyespor kadrosunu sağlamlaştırdı. Yeni sezon için teknik sorumlu olarak Dr. Veysel Böge ile anlaşma sağlayan takım, geçen sezon 4. Bölge 2. Grupta gol kralı olan oyuncu Batuhan Güvenç ile yeni sezonda da anlaştı.

2021-2022 sezonunda 13 asist 2 golle toplam 15 gole direkt katkı yapan takım kaptanı Nihat Özeren yeni sezonda Çumra için ter dökmeye devam edecek. Konya altyapısında yetişen ve uzun yıllar profesyonel liglerde tecrübe edinen Ali Temur ile de yeni dönem için anlaşma sağlandı.

İç transferlere devam eden Çumra Belediyespor, takımın sağ kanadı olan Burak Gümüş, takım kaptanlığı ile sezonu tamamlayan Muhammet Ali Üzüm, orta saha oyuncusu Yahya Can, geçen yıl 14 resmî maçta 4 gol ve 7 asistle oynayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Veli Türkmen, Konyaspor altyapısında uzun yıllar görev alan 1 gol 4 asist yapan ve en çok süre alan 21 yaşında sol bek Mehmet Keleş, Konyaspor ve Trabzonspor altyapısından yetişen defans hattının sağında görev yapan 21 yaşındaki Emir Turgut Aydınlı, geçen yıl 15 resmi maçta 2 gol 1 asistle sezonu tamamlayan 22 yaşındaki defans oyuncusu Aybars Tüfekci, geçen sezon defans hattında görev alan Emirhan KAYA ve Mevlüt Sürücü ile yeni dönemde de birlikte yürüme kararı aldı.

Bünyesine yeni oyuncular katarak yeni döneme hazır olan YCÇÇBS; geçen sezonu Sarayönü’nde geçiren ve ligin en az gol yiyen kalecisi olan Sercan Şen, Kariyeri, Ankara Şeker, Osmanlıspor, Manavgat Evrenseki Spor, Kozan Belediye Spor ,Cizre Spor ve Sarayönü Belediye Sporda 3.lig ve Bal Ligi’nde bir çok maçı olan kanatlar ve forvet oyuncusu geçen yıl Sarayönü Belediyespor’da şampiyonluk yaşayan Ahmet Sarı, Meram Karakartal altyapısından çıkan, Yılport Samsunspora transfer olan kariyerinde u16 ve u17 Elit Lig tecrubesi bulunan kaleci Ferhat Can Demirci ile yeni sezon için anlaşma sağladığını duyurdu. A.ARAN