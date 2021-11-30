YÖRÜKLER ERKOYUNCU’YU ZİYARET ETTİ

Çumra Yörükler Derneği Başkanı Halil Samancı, Yörükbeyi Mehmet Al, İnli Sulama Kooperatifi Başkanı Veli Kılalı, Arıkören Sulama Kooperatifi Başkanı Ahmet Yavuz Ceran, Erentepe Sulama Kooperatifi Başkanı Ergül Kızıl, Okçu Sulama Kooperatifi Başkanı Ömer Güzel, Dinlendik Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Develi, İnli Mahalle Muhtarı İlhami Tapramaz, Arıkören Mahalle Muhtarı Ziya Erdoğan, Dinlendik Mahalle Muhtarı Erol Sayar, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı ve PANKOBİRLİK Başkanı Ramazan Erkoyuncu’yu Konya Şeker’in Çumra Kampüsünde ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.
Erkoyuncu’ya yörük poşisi hediye edildi. A.ARAN
GÜNDEM01 Aralık 2021
GÜNDEM01 Aralık 2021
GÜNDEM01 Aralık 2021
SPOR01 Aralık 2021
GÜNDEM01 Aralık 2021
SPOR01 Aralık 2021
SPOR01 Aralık 2021
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