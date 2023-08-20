1. Dünya Kökbörü Kupası Oyunları’nda Kırgızistan’ın Intımak Takımı şampiyon oldu

1. Dünya Kökbörü Kupası Oyunları’nda Kırgızistan’ın Intımak Takımı, finalde Kazakistan’ın Astana ekibini 10-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kırgızistan Kökbörü Federasyonu tarafından 13-20 Ağustos tarihlerinde Issık Göl Bölgesi’ndeki Çolpon-Ata şehir hipodromunda gerçekleştirilen 1. Dünya Kökbörü Kupası Oyunları tamamlandı.

Kırgızistan’ın yanı sıra Kazakistan, Rusya Federasyonu’na bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti, Özbekistan ve ABD’den katılan takımlar, organizasyonda Dostluk ve Dünya Kupası için mücadelede etti.

Finalde Astana’yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Intımak Takımı’na para ödülü verildi.

Kökbörü

Binicinin yerdeki oğlağı almasının ardından hedefine ulaştırmak üzerine kurulu kökbörü, dayanıklı atlar üzerindeki sporcuların güç, beceri ve çevikliğinin kilit rol oynadığı atlı müsabaka olarak dikkati çekiyor.

En eski savaş oyunu olarak kabul edilen ve Türkiye’de oğlak kapmaca, Kırgızistan’da kökbörü veya ulak tartış olarak adlandırılan bu spora, Kazakistan’da kökpar deniliyor.