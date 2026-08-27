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11:23
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Çumra Çatalhöyük Kavun Festivali’nde İlk Günü Coşkuyla Tamamlandı
10:50
/
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kulu’yu Ziyaret Etti
18:07
/
Vali İbrahim Akın, Çumra Çatalhöyük Kavun Festivali’ne Katıldı
17:56
/
Huawei’nin çocuklara yönelik akıllı saati yoğun ilgi gördü
14:18
/
Konyaspor’un Yeni Transferi Jean-Luc Dompé Oldu
14:16
/
Gödene Gençlik Kampüsü’nde İnşaat Hızla Sürüyor
11:22
/
İŞKUR Mobil Uygulamasına 1,5 Milyon İş Başvurusu Yapıldı
11:03
/
Tümosan Konyaspor'da Kocaelispor Mesaisi Devam Ediyor
10:56
/
Pankobirlik Genel Başkanı Erkoyuncu, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile Görüştü
10:47
/
Seydişehir'de Asfalt ve Drenaj Çalışmaları Sürüyor
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Çumra Çatalhöyük Kavun Festivali’nde İlk Günü Coşkuyla Tamamlandı
Vali İbrahim Akın, Çumra Çatalhöyük Kavun Festivali’ne Katıldı
Konyaspor’un Yeni Transferi Jean-Luc Dompé Oldu
Gödene Gençlik Kampüsü’nde İnşaat Hızla Sürüyor
Tümosan Konyaspor'da Kocaelispor Mesaisi Devam Ediyor
Pankobirlik Genel Başkanı Erkoyuncu, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile Görüştü
KSO ve Ticaret Bakanlığı'ndan İthalat Bilgilendirme Toplantısı
Başkan Altay ve Başkan Kavuş Çocukların Bisiklet Sevincine Ortak Oldu
Karatay Lavanta Konutları’nın Temeli Atıldı
Konya'da 48 yaşındaki hasta kadının karnından 12 kilo 880 gramlık kitle çıktı
KSO ve Ticaret Bakanlığı'ndan İthalat Bilgilendirme Toplantısı
2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Üst Geçitlerde Asfalt Yenileme Çalışması
Türkiye'nin Çilek Üssü Hüyükte Hasat Sezonu Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Karatay Kültür ve Sanat Akademisi Öğrencileri Dönem Sonu Pikniğinde Buluştu
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Ekiplerinden Atıksu Denetimi
Depremzede Hüseyin Bilginin Pilotluk Hayali Gerçekleşti
Karatay Belediyesinden Dokuz Bin Öğrenciye Kırtasiye Desteği
Çumra Toprakları 'Kırmızı Altın'la Değerleniyor
Çumra'da Kavun ve Karpuz Festivali 28-29 Ağustos'ta
Güle Oynaya Camiye Gel Projesinde Bisiklet Dağıtımı Başladı
Konya 28 İlçeden Bin Beş Yüz Sporcunun Katıldığı Olimpiyatlara Ev Sahipliği Yapıyor
Meram Belediyesi 2026 Yılında 20 Yeni Parkı Hayata Geçiriyor
Yapay zeka için "Ulusal Kurul" ve "Program Ofisi" oluşturulacak
2026-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu giriş belgeleri erişime açıldı
Karatay Spor Merkezi'nde İnşaat Sona Yaklaşıyor
Karapınarda İlçe Millî Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu'ndan PANKOBİRLİK Başkanı Erkoyuncu'ya Hayırlı Olsun Ziyareti
Karapınar Vergi Rekortmenlerine Plaket Verildi
Akşehir’de 24 Ağustos Onur Günü Coşkuyla Kutlandı
Konya Kültür Günleri On Üç İlçede Vatandaşları Buluşturdu
Seydişehir Belediyesi'nden Ulukapı Mahallesi'ne 20 Bin Metrekare Asfalt Yatırımı
Konyaspor Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
2026-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu giriş belgeleri erişime açıldı
Hafta Sonu Türkiye'de Sıcaklıklar Rekor Seviyelerine Yaklaşıyor, Güneydoğu'da 42 Derece Bekleniyor
Konya Valisi Akın Yaz Okulu ve Özel KOMEK Öğrencilerini Ziyaret Etti
Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyesi Oldu
Konya Büyükşehir'den Alanya Yangınına Destek
Rektör Yılmaz ve Akademisyenler 2. İletişim Şurasında
Uluslararası Gıda ve İnovasyon Forumu Selçuklu'da Başladı
Konya Ovası'nda Yeni Nesil Yem Bitkisi Yetişiyor
Konya Havzası Su Yönetimi Toplantısı Gerçekleştirildi
Çatalhöyük’den “Saklı Mirası” Sergisi: İlk kez görüntülenecek obsidyen gözlü baş, mermer topuz ve çift yüzlü kap
Gündem
Konya
Çumra
Spor
Çumra Haber
Vali İbrahim Akın, Çumra Çatalhöyük Kavun Festivali’ne Katıldı
Çumra Toprakları 'Kırmızı Altın'la Değerleniyor
Çumra'da Kavun ve Karpuz Festivali 28-29 Ağustos'ta
Çumra'nın En İyi Kavun ve Karpuzu Seçiliyor
Çumra Çatalhöyük Kavun Festivali İçin Geri Sayım Başladı
Çumra'da Üretilen Tatlı Mısır Tohumları Amerika'ya İhraç Ediliyor
Çumra'da Hafızlık Eğitimini Bitirenlere Belgeleri Verildi
Çumra'ya 1000 Kapasiteli Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Kuruluyor
Çumrada Zabıta Ekiplerinden Market Denetimi
Konya Haber
Konyaspor’un Yeni Transferi Jean-Luc Dompé Oldu
Gödene Gençlik Kampüsü’nde İnşaat Hızla Sürüyor
Pankobirlik Genel Başkanı Erkoyuncu, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile Görüştü
Seydişehir'de Asfalt ve Drenaj Çalışmaları Sürüyor
Karatay Lavanta Konutları’nın Temeli Atıldı
2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Üst Geçitlerde Asfalt Yenileme Çalışması
Türkiye'nin Çilek Üssü Hüyükte Hasat Sezonu Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Karatay Spor Merkezi'nde İnşaat Sona Yaklaşıyor
GÜNDEM
2026-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu giriş belgeleri erişime açıldı
Hafta Sonu Türkiye'de Sıcaklıklar Rekor Seviyelerine Yaklaşıyor, Güneydoğu'da 42 Derece Bekleniyor
Konya Valisi Akın Yaz Okulu ve Özel KOMEK Öğrencilerini Ziyaret Etti
Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyesi Oldu
Konya Büyükşehir'den Alanya Yangınına Destek
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Çumra Çatalhöyük Kavun Festivali’nde İlk Günü Coşkuyla Tamamlandı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kulu’yu Ziyaret Etti
Vali İbrahim Akın, Çumra Çatalhöyük Kavun Festivali’ne Katıldı
Huawei’nin çocuklara yönelik akıllı saati yoğun ilgi gördü
Konyaspor’un Yeni Transferi Jean-Luc Dompé Oldu
Gödene Gençlik Kampüsü’nde İnşaat Hızla Sürüyor
İŞKUR Mobil Uygulamasına 1,5 Milyon İş Başvurusu Yapıldı
Tümosan Konyaspor'da Kocaelispor Mesaisi Devam Ediyor
Pankobirlik Genel Başkanı Erkoyuncu, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile Görüştü
Seydişehir'de Asfalt ve Drenaj Çalışmaları Sürüyor
Çumra Haber
Vali İbrahim Akın, Çumra Çatalhöyük Kavun Festivali’ne Katıldı
Çumra Toprakları 'Kırmızı Altın'la Değerleniyor
Çumra'da Kavun ve Karpuz Festivali 28-29 Ağustos'ta
Çumra'nın En İyi Kavun ve Karpuzu Seçiliyor
Çumra Çatalhöyük Kavun Festivali İçin Geri Sayım Başladı
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