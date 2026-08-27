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Çumra Haber

Vali İbrahim Akın, Çumra Çatalhöyük Kavun Festivali’ne Katıldı

Vali İbrahim Akın, Çumra Çatalhöyük Kavun Festivali’ne Katıldı
Çumra Toprakları 'Kırmızı Altın'la Değerleniyor

Çumra Toprakları 'Kırmızı Altın'la Değerleniyor
Çumra'da Kavun ve Karpuz Festivali 28-29 Ağustos'ta

Çumra'da Kavun ve Karpuz Festivali 28-29 Ağustos'ta
Çumra'nın En İyi Kavun ve Karpuzu Seçiliyor

Çumra'nın En İyi Kavun ve Karpuzu Seçiliyor
Çumra Çatalhöyük Kavun Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Çumra Çatalhöyük Kavun Festivali İçin Geri Sayım Başladı
Çumra'da Üretilen Tatlı Mısır Tohumları Amerika'ya İhraç Ediliyor

Çumra'da Üretilen Tatlı Mısır Tohumları Amerika'ya İhraç Ediliyor
Çumra'da Hafızlık Eğitimini Bitirenlere Belgeleri Verildi

Çumra'da Hafızlık Eğitimini Bitirenlere Belgeleri Verildi
Çumra'ya 1000 Kapasiteli Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Kuruluyor

Çumra'ya 1000 Kapasiteli Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Kuruluyor
Çumrada Zabıta Ekiplerinden Market Denetimi

Çumrada Zabıta Ekiplerinden Market Denetimi

Konya Haber

Konyaspor’un Yeni Transferi Jean-Luc Dompé Oldu

Konyaspor’un Yeni Transferi Jean-Luc Dompé Oldu
Gödene Gençlik Kampüsü’nde İnşaat Hızla Sürüyor

Gödene Gençlik Kampüsü’nde İnşaat Hızla Sürüyor
Pankobirlik Genel Başkanı Erkoyuncu, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile Görüştü

Pankobirlik Genel Başkanı Erkoyuncu, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile Görüştü
Seydişehir'de Asfalt ve Drenaj Çalışmaları Sürüyor

Seydişehir'de Asfalt ve Drenaj Çalışmaları Sürüyor
Karatay Lavanta Konutları’nın Temeli Atıldı

Karatay Lavanta Konutları’nın Temeli Atıldı
2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Üst Geçitlerde Asfalt Yenileme Çalışması

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Üst Geçitlerde Asfalt Yenileme Çalışması
Türkiye'nin Çilek Üssü Hüyükte Hasat Sezonu Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Türkiye'nin Çilek Üssü Hüyükte Hasat Sezonu Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Karatay Spor Merkezi'nde İnşaat Sona Yaklaşıyor

Karatay Spor Merkezi'nde İnşaat Sona Yaklaşıyor

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