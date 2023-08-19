YELKEN sezonunun merakla beklenen yarışlarından, 11. TAYK – Eker Olympos Regatta başladı. Moda-Tirilye-Moda etaplarında düzenlenen yarış, Moda Deniz Kulübü açıklarında 26 teknenin katılımıyla start aldı.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen 11. TAYK – Eker Olympos Regatta, dün akşam Moda Deniz Kulübü açıklarında start aldı. Türkiye’de yelken sporu alanında merakla beklenen bir organizasyon haline gelen 11. TAYK – Eker Olympos Regatta ile pazar gününe kadar üç gün sürecek bir yelken heyecanı yaşanacak. İstanbul’dan Bursa’ya uzanan yarışta, Marmara Denizi’nin değişen hava, rüzgar ve dalga koşullarıyla mücadele eden yat yarışçıları kupanın sahibi olmaya çalışacak.

Moda Deniz Kulübü önünden dün akşam saat 18.30’da verilen startın ardından, tekneler gece boyunca Marmara Denizi geçerek Mudanya’nın, Trilye Mahallesi’ne ulaşacak. TAYK-Eker Olympos Regatta, bugün coğrafi güzellikleriyle Bursa’nın incisi olarak nitelendirilen Tirilye’deki Koy Yarışları ile devam edecek. Yarışlar, yarın Trilye’den verilecek startın ardından Moda’da son bulacak.

MARKALAR, KURUMLAR YARIŞIYOR

Türkiye’nin en iyi yat yarışçılarının kıyasıya rekabet ettiği 11. TAYK-Eker Olympos Regatta, geçmiş yıllarda olduğu gibi katılımcı takımlardaki çeşitlilik ile dikkat çekiyor. TAYK – Eker Olympos Regatta’da; kurumsal yelken takımlarından, yelken profesyonellerine ve spor kulüplerine kadar geniş bir yelpazede katılım gerçekleşiyor. Takım ruhunu, birlik ve beraberliği pekiştirmesiyle saygın markaların da ilgi gösterdiği yelken sporu, iş dünyasında yaygınlaşmaya devam ediyor. TAYK-Eker Olympos Regatta’da, farklı sektörlerden markaların kurumsal takımları mücadele ediyor.