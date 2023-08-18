Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen 11. TAYK – Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı başladı.

Yapılan açıklamaya göre, 26 teknenin katıldığı ve Moda-Tirilye-Moda etaplarında düzenlenecek yarış, üç gün sürecek.

İstanbul’dan Bursa’ya uzanan yarışta tekneler, Marmara Denizi’ni geçerek Tirilye’de finiş yapacak. Organizasyon, yarın Tirilye’deki koy yarışları ile devam edecek ve orada start verilecek yarış, Moda’da sona erecek.

Katılımcılar, Marmara Denizi’nin değişen hava, rüzgar ve dalga koşullarıyla mücadele ederek kupanın sahibi olmaya çalışacak.