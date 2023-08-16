16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı Belçika’ya mağlup oldu

Son Güncelleme: 16.08.2023 23:00

16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası klasman mücadelesinde Belçika’ya 83-45 yenildi. Mücadelenin ilk yarısı da 47-26 Belçika üstünlüğüyle tamamlandı. Takım, 18 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te Çekya ile klasman mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası klasman mücadelesinde Belçika’ya 83-45 yenildi.

Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelenin ilk yarısı da 47-26 Belçika üstünlüğüyle tamamlandı.

16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 18 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te Çekya ile klasman mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA



