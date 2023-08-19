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2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Nedeniyle İstanbul Boğazı’nda Vapur Seferleri İptal Edildi

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Ağustos 19, 2023 14:20
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Şehir Hatları AŞ, İstanbul Boğazı’nda yarın düzenlenecek “2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı” dolayısıyla bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları’nın internet sitesinden yapılan duyuruda, “20 Ağustos Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek olan ‘2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’ sebebiyle İstanbul Boğazı uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacaktır.” bilgisi paylaşıldı.

Duyuruda, bu kapsamda, Bebek- Emirgan, Anadolu Kavağı- Üsküdar, Üsküdar-Anadolu Kavağı, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı- Eminönü, Eminönü-Rumeli Kavağı hatları ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Uzun Boğaz Turu ve Boğazdan Geliş ( Sarıyer, Kanlıca, Beşiktaş, Eminönü) hatlarında bazı seferlerin yapılamayacağı belirtildi.

İptal edilen seferlere, “https://sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular” adresinden ulaşılabilecek.
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