2023 (Çin) Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı Urumqi’de Açıldı

URUMQİ, 18 Ağustos (Xinhua) — 2023 (Çin) Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı ticareti teşvik hedefiyle, Çin’in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nin merkezi Urumqi’de açıldı.
Perşembe günü kapılarını açan ve 70.000 metrekarelik bir sergi alanında düzenlenen fuarın bu yılki teması, “İpek Yolu Ruhunu Teşvik Etmek, Avrasya İşbirliğini Güçlendirmek.”
Organizatörlerin verdiği bilgilere göre fuara 7 uluslararası kuruluşun yanı sıra 40 ülke ve bölgeden 1.300’ün üzerinde işletme katılıyor. Bu işletmeler arasında dünyanın en büyük 500 şirketinden 25’i de bulunuyor.
Beş gün sürecek etkinlik boyunca toplam 33 ticaret ve yatırım tanıtım faaliyeti gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında bölgesel ekonomik işbirliği gibi konularda forumlar da düzenlenecek.
(Çin) Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı, 2015’ten bu yana üç kez düzenlendi ve 47 ülke ve bölgeden 3.700’den fazla işletmenin katılımını sağladı.
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