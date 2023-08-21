2023 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, İngiltere’de başladı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bath kentindeki şampiyonaya, 35 ülkeden 170 sporcu katılıyor.
Organizasyonda Türkiye’yi kadınlarda İlke Özyüksel, Sesim Alpuğan ve Yaren Nur Polat, erkeklerde ise Buğra Ünal temsil edecek.
Türkiye’nin kadın ve erkek bayrak yarışında temsil edilmediği şampiyonada sporcular binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde yarışacak.
Finalde dereceye giren ilk üç kadın ve ilk üç erkek sporcu gelecek yıl Fransa’da yapılacak 2024 Paris Olimpiyatları’na doğrudan kota alma hakkı kazanacak.
2023 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, 28 Ağustos’ta yapılacak Karışık Bayrak Yarışı ile sona erecek.
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